Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği (ÇESİAD) derneğin eski bursiyeri olan hemşehrimiz Kütahya Dumlupınar Kaymakamı Büşra Güllü Özpınar’ın konuğu oldu.

Kaymakam Büşra Güllü Özpınar, dernek üyesi gençleri ilk olarak ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdirdi.

Ertesi günü gençlerle kahvaltıda bir araya gelen Kaymakam Büşra Güllü Özpınar, tavsiyelerde bulunarak tecrübelerini paylaştı.

Gençler ise daveti ve verdiği desteklerden dolayı Kaymakam Özpınar’a teşekkür etti.