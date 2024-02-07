Muay Thai Gençler ve Büyükler il birinciliği cumartesi günü yapıldı.

Atatürk Spor Salonu’nda yapılan ve 60 sporcunun mücadele ettiği il birinciliğinde sıkletlerinde deneceye giren sporcular ilimizi Türkiye Şampiyonasında temsil etmeye hak kazandılar.

Yapılan müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular şöyle: Waikudu Kızlar: 1. Şahine Bengisu Çalışkan, Waikudu Erkekler: 1. Ege Zerin

Alt Gençler Kızlar: 40 KG: 1. Nehir Ergül, 48 KG, 1. Hiranur Karaca. 51 KG, 1. Şeyma Salman, 57 KG, 1. Nefes Dicle Ceylan, 2. Yağmur Odabaş, 60 KG: 1. Gülsade Ceylan, 63.5 KG: 1. Belinay Köle, 67 KG: 1. Elanur Akça, 2. Naz Yıldız

Alt Genç Erkekler : 38 KG: 1. Çağrı Efe Toprak, 54 KG: 1. Muhammet Toprak Özdemir, 57 KG: 1. Battal Can Bilan, 2. Selahattin Yanar, 60 KG: 1. Burak Açmacı, 63.5 KG: 1. Çınar Ilıman, 67 KG: 1. Gürkan Ulus, 71 KG: 1. Yusuf Alder Mert

Üst Genç Kızlar: 45 KG, 1. Elisa Keltor, 2. Buse Uysal, 48 KG: 1. Nisanur Kepçe, 2.Benay Kısacık, 51 KG: 1. Aslı Muço, 2. Özge Şahin, 54 KG: 1. Elif Eylül Bolat, 2. Elif Naz Kılıç, 3.Beyza Gül Duran, 57 KG: 1. Elif Sude Kaman, 60 KG: 1. Begüm Şahin, 63.5 KG: 1. Melisa Mansur, 2. Medine Gül Durmuş, 67 KG, 1. Nisa Güneş, +67 KG, 1. Emine Kodak, 2.Selcen Efe

Üst Genç Erkekler: 54 KG: 1. Kubilay Samet Terzi, 60 KG, 1. Seyyid Ubeyde Layk, 63.5 KG 1. Baran Arif Odabaş, 67 KG: 1. Uğur Hasırcı, 71 KG, 1. Ahmet Sait Pekcan, 81 KG: 1. Çağan Özdemir

Büyük Kızlar : 51 KG: 1. Ayşegül Önder

Büyük Erkekler: 60 KG, 1. Çağrı Kişkaya, 63.5 KG, 1. Ahmet Can Karadaş, 86 KG, 1. Serdar Bostancı, 91 KG 1. Hüseyin Köse

U23 Erkekler: 57 KG: 1. Metehan Akça, 63.5 KG, 1. Bektaş Demirel, 67 KG, 1. Berkay Can , 75 KG: 1. Görkem Bıyık, 81 KG: 1. Bulut Odabaşı, +91 KG: 1. Mirsad Şahin.