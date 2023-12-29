Çorumspor’da da görev yapan tecrübeli teknik adam Cevdet Uzunköprü ligin ikinci yarısı için 3. ligde mücadele eden Bayburtspor ile anlaştı.

Önceki sezon Bölgesel amatör Lig’de Mardinspor’da görev yapan ve şampiyon olarak 3. lige yükselen Cevdek Uzunköprü bu sezon başı alınan kötü sonuçların ardından ayrılık kararı alınmıştı.

3. lig 3. grupta ilk yarıyı 3 puanla son sırada bulunan Bayburtspor yönetimi ligin ikinci yarısı için Cevdet Uzunköprü ile anlaştı.

Uzunköprü’nün ekibinde Çorumspor’da futbolcu olarak forma giyen isimler Serdar Çatal ve Bülent Akan ile Çorum amatör futbolunda ve Çorum FK’da kaleci antrenörü olarak görev yapan Sebahattin Çoban bulunuyor.

Uzunköprü ve ekibi bugün Bayburt’ta resmi imzayı atarak göreve başlayacaklar.