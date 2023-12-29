Okullu Yıldız Erkekler Basketbol’da şampiyonluğu 23 Nisan Ortaokulu kazandı.

Final maçında Özel Bilgi Koleji’ni 44-29 yenen 23 Nisan şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

7 okulun iki grupta mücadele ettiği Yıldız erkekler basketbol il birinciliğinde gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finalde karşılaştı.

Aynı grupta mücadele eden 23 Nisan Ortaokulu ile Özel Bilgi Koleji takımları yarı final maçlarını kazanarak finalde bir kez daha karşı karşıya geldiler.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçında ilk periyotu 9-6 önde tamamlayan 23 Nisan Ortaokulu ikinci periyotta 13-6 önde tamamladı ve devreyi 22-12’lik skorla galip tamamladı.

Üçüncü periyotta rakibine üstünlüğünü iyice kabul ettiren 23 Nisan bu periyodu 16-3 önde tamamladı ve sen periyoda 38-15 önde girdi.

Son periyotta ise tüm oyuncularına forma veren 23 Nisan önünde Özel Çorum Bilgi Koleji bu periyodu 14-6 önde tamamlarken maçtan 44-29 galip ayrılan 23 Nisan Ortaokulu şampiyonluğu kazandı.

Özel Çorum Bilgi Koleji ise ikincilik kupasının sahibi oldu.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.