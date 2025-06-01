Kanal7 Ankara Temsilcisi ve Haber7 Yazarı Mehmet Acet, bugün Başkent Kulisi programında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ağırladı.

Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları:

Terörsüz Türkiye dediğimiz hadise ülkemizin geleceği açısından çok önemli. Artık olgunlaşmış bir cumhuriyetimiz var bunu çok daha güçlü ileriye taşımamız lazım. Bir taraftan bölgemizdeki tuzakları boşa çıkarmamız ve iç cephemizi güçlendirmemiz lazım. Bu perspektifi Cumhurbaşkanımız ortaya koymuş durumda, Sayın Bahçeli çok cesur bir çıkış gerçekleştirdi. Böylece yeni bir atmosfer oluştur ülkemizde. Öcalan terör örgütüne 'silah bırakın' çağrısı yaptı. Örgüt kendisini feshetti ve silah bıraktığını açıkladı. Şuanda yeni bir aşamadayız. Bir defa geldiğimiz bu aşama çok kıymetli. Bu aşama olması gerektiği gibi yürüyor. Herhangi bir aksama söz konusu değil. Normal bir ortam değil takdir edersiniz ki, normal şartlardan bahsetmiyoruz. Kendine özel şartları var. Burada daha çok istihbarat kurumlarının devreye girmesi önemli. Bir taraftan silahlı kuvvetlerimiz var, bu sürecin etkili şekilde uygulanacağını söyleyebilirim. Terör nedeniyle demokratik standartlarımızı çok daha ileriye götürebilirdik. Doğu bölgesinin kalkınmasını geriye çekti. Bu ağırlıktan Türkiye kurtulsun, birlik içerisinde tüm farklılıklara saygı gösterildiği bir ortamda güçlü bir şekilde yolumuza devam edelim. Bizi birbirimize düşürme planlarını da boşa çıkarmalıyız. Dış müdahale meraklıları her zaman olur ama siz iç cephenizi güçlendirirseniz o çevreden gelen etkiler size tesir etmez. Ama sizin bünyenizde bir zaafiyet görürlerse kendi çıkarları için kullanmaya çalışırlar. Biz burada büyük bir tarihi tecrübeden bahsediyoruz. Terörsüz Türkiye'de iki şeye çok dikkat etmemiz lazım. Birincisi dezenformasyon, olmadık şeyler yayarak bu süreci zaafa uğratmaya çalışabilirler. İkincisi provokasyon, bunlara karşı çok dikkatli olmamız lazım. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Bu çerçevede Suriye'deki Araplar, Kürtler, Türkmenler hepsi bizim kardeşimiz. Müreffeh bir Suriye istiyoruz. Ahmed Şara yönetimi de önemli bir aşama kaydetmiş durumda.

ENFLASYON VE FAİZ

Orta Vadeli programımızın 4 temel hedefi var. Enflasyon meselesine yoğunlaşmış durumdayız. 11 aydır kesintisiz enflasyon oranı düşüyor. Öncü göstergelere baktığımızda Mayıs ayı enflasyonunu düşük görüyoruz. Bizim beklentimiz bu 12 ay üst üste düşüşün devam etmesi yönünde. Bu da bizi 20'li rakamlara getirecek. Enflasyonda iyi gidiyoruz. Petrol fiyatlarının düşüşü, emtia fiyatlarındaki düşüş bize yaradı. Kararlı bir şekilde programımızı hayata geçiriyoruz. Her program uygulanırken dışarıdan bir takım etkiler olabilir ama önemli olan programınızdır. Önemli olan istikameti devam ettirmek.