Çorumlu yazar Osman Çeviksoy’un kısa süre önce yayımlanan “Yedi Sekiz Hasan Paşa” adlı romanı okuyucuların ilgisini çekmeye devam ediyor. Osmanlı döneminin önemli devlet adamlarından ve Çorum’un yetiştirdiği önemli isimlerden Yedi Sekiz Hasan Paşa’yı konu alan eser, çeşitli şehirlerde düzenlenecek söyleşi programlarıyla okurlarla buluşuyor.

SERVER VAKFI’NIN KONUĞU OLACAK

Çeviksoy, 6 Haziran Cumartesi günü Ankara’da düzenlenecek “Bir Kitap Bir Yazar” programında Yedi Sekiz Hasan Paşa’yı anlatacak. Server Vakfı Salonu’nda gerçekleştirilecek program aynı zamanda YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.

Yazarın söyleşi programları 18-22 Haziran tarihleri arasında Muğla ve Datça’da, 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında ise Samsun’un Ladik ilçesinde devam edecek.

Yeni eğitim-öğretim döneminde de çeşitli etkinliklerde okuyucularla buluşması beklenen Çeviksoy’un romanı, Çorum’un önemli tarihi şahsiyetlerinden Yedi Sekiz Hasan Paşa’yı yeni nesillere tanıtmayı amaçlıyor.