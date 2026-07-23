CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, TBMM'de görüşülen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde söz alarak emekli zammı ve asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emekliye verilen zammı 'sadaka' olarak değerlendiren Tahtasız; "Emeklinin, asgari ücretlinin, çiftçinin, halkın beklentisini görmezden gelen bir torba kanunu görüşüyoruz. Ortalama ev kirasının 20 bin lira olduğu ülkemizde en düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23. bin 552 liraya çıkıyor. Bugün görüştüğümüz torba yasada iktidar hayat pahalılığı ve yoksulluk arasına sıkışmış olan emeklimizi 3 kilo kıyma parasına denk gelen 3 bin 552 lira sadaka zammıyla açlık sınırının altında maaşa mahkûm etmiştir. Bu ayıp emeklinin belini büken, iliğini kurutan iktidarındır." dedi

'ASGARİ ÜCRET 40 BİN LİRA OLMALI'

En düşük emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesi gerektiğine vurgu yapan Tahtasız, asgari ücretin de en az 40 bin lira olması gerektiğini söyledi.