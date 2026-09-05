“Oğuzlar Ceviz Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Projesi” kapsamında, Çorum Tarım İl Müdürlüğü ve Oğuzlar İlçe Müdürlüğü teknik personellerince ilçemizde İyi Tarım Uygulamaları kapsamında üretim yapılan ceviz bahçelerinde teknik inceleme ve denetimler gerçekleştirildi.

Saha çalışmaları kapsamında ceviz bahçelerinde bitki gelişimi, bakım ve yetiştiricilik uygulamaları, hastalık ve zararlılarla mücadele ile İyi Tarım Uygulamaları kriterlerine uygunluk yönünden gerekli kontroller yapıldı.

Proje üreticileriyle bireysel görüşmeler gerçekleştirilerek; ceviz yetiştiriciliğinde doğru kültürel uygulamalar, bitki besleme, sulama, hastalık ve zararlılarla mücadele, kayıt tutma ve izlenebilirlik konularında teknik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Tarım İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Üreticilerimizin sahada karşılaştıkları sorunlar ve talepleri değerlendirilerek gerekli teknik destek sağlandı. İyi Tarım Uygulamaları ile çevre ve insan sağlığını gözeten, sürdürülebilir ve kaliteli üretimin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.” denildi (Haber Merkezi)