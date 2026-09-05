Çorum genelinde iç su kaynaklarının korunması, balık varlığının artırılması ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi amacıyla balıklandırma çalışmaları sürüyor.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde ilçe müdürlükleri ve teknik personel tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında farklı ilçelerdeki gölet ve barajlara yavru balıklar bırakıldı.

Sungurlu’da 5 gölette balıklandırma yapıldı

Sungurlu ilçesinde Demirşeyh, Yeni Hacılar Hanı, Aşağı Fındıklı, Ortakışla ve Alembeyli göletlerinde balıklandırma çalışması gerçekleştirildi. Belirlenen su kaynaklarına yavru balıklar bırakılarak mevcut balık popülasyonunun desteklenmesi hedeflendi.

Oğuzlar’a 10 bin yavru balık

Oğuzlar ilçesinde Yağmurdere Göleti’ne 10 bin adet yavru balık bırakıldı. Çalışmanın, göletteki su ürünleri varlığının geliştirilmesine ve doğal yaşamın desteklenmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Alaca’da Koçhisar Barajı’na 30 bin yavru balık

Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Koçhisar Barajı’na 30 bin adet yavru balık bırakıldı. Bu çalışmayla barajdaki balık popülasyonunun güçlendirilmesi ve su ürünleri kaynaklarının geleceğe taşınması hedefleniyor.

Boğazkale ve İskilip’te de çalışma yapıldı

Boğazkale ilçesinde Evci Barajı ve İbikçam Göleti’nde, İskilip ilçesinde ise belirlenen su kaynaklarında balıklandırma faaliyetleri gerçekleştirildi.

Amaç biyolojik çeşitliliği korumak

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yürütülen çalışmalarla baraj ve göletlerdeki balık popülasyonunun desteklenmesini, biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve mevcut su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir şekilde gelecek yıllara aktarılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Ayrıca iç sulardaki doğal yaşamın devamlılığının güçlendirilmesi, su kaynaklarının daha verimli değerlendirilmesi ve amatör balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilir yapıda devam etmesinin amaçlandığı belirtildi. (Haber Merkezi)