Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Onur A. (29) idaresindeki 58 ABK 534 plakalı otomobil Çevreyolu Bulvarı İskilip Kavşağı yakınlarında önünde seyreden Kerim A'nın (30) kullandığı 06 GVF 28 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Onur A. ile araçta bulunan Fatma A. (33) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazada refüje çıkan otomobilin çarptığı ağaçların devrilmesi sonucu Samsun istikametine yolun tek şeridi trafiğe kapandı.
Otomobil ve ağaçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.