Doğtaş&Kelebek Mobilya sahibi Dursun Ceylan'ın oğlu İnşaat Mühendisi Taha Kubilay Ceylan, Aksu Makina sahibi Tevfik Akpınar'ın kızı Psikolog Hatice Zeynep Akpınar ile hayatını birleştirdi.
Dursun-Fatma Ceylan çiftinin oğlu Taha Kubilay Ceylan, Tevfik-Muzaffer Velidedeoğlu Akpınar çiftinin kızı Hatice Zeynep Akpınar ile dünya evine girdi.
Dün akşam Anitta Otel'de gerçekleşen düğün töreninde genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıyarken, törene CHP Belediye Başkan adayı Mimar Levent Çöphüseyinoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da katıldı.
Genç çiftin nikah şahitliklerini Tekirdağlı iş insanı Coşkun Yümin, Irmakçılar Grup sahibi İhsan Ceylan ve Simay Velidedeoğlu yaptı.
Hakimiyet, Taha Kubilay-Hatice Zeynep çiftini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar diler.