İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi Çorum L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu personeline yönelik ‘Bulaşıcı Hastalıklar’ eğitim programı düzenlendi.

Uzm. Dr. Ecem Başoğlu Şensoy tarafından verilen eğitimde, tüberküloz, hepatitler, HIV/AIDS, uyuz gibi, kurumlarda yayılma riski bulunan bulaşıcı hastalıklar hakkında bilgi verilerek, korunma yöntemleri, bulaşma yolları ile ilgili farkındalık oluşturuldu.

13 araca 192 bin 238 lira ceza
13 araca 192 bin 238 lira ceza
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Eğitimin sonunda katılımcılara katılım belgeleri verildi.

Editör: Çorum Hakimiyet