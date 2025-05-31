İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi Çorum L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu personeline yönelik ‘Bulaşıcı Hastalıklar’ eğitim programı düzenlendi.

Uzm. Dr. Ecem Başoğlu Şensoy tarafından verilen eğitimde, tüberküloz, hepatitler, HIV/AIDS, uyuz gibi, kurumlarda yayılma riski bulunan bulaşıcı hastalıklar hakkında bilgi verilerek, korunma yöntemleri, bulaşma yolları ile ilgili farkındalık oluşturuldu.

Eğitimin sonunda katılımcılara katılım belgeleri verildi.

