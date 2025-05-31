Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, ilde asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

İl Merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce 23–30 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda il merkezinde 112 adet sabit-seyir halinde ve umuma açık yerler üzerinde uygulama yapıldı.

Uygulamalarda 27 kahvehane/kıraathane, 24 kafe, 22 çay ocağı, 9 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edilirken, 4.940 şahıs sorgulandı ve 3 aranan şahıs yakalandı.

2’si ruhsatsız tabanca, 2’si kurusıkı tabanca, 4’ü ise tüfek olmak üzere toplam 8 adet ateşli silahın ele geçirildiği uygulamalarda, 2 adet kesici-delici alet, 4 adet şarjör, 167 adet fişek (130 adet tabanca fişeği ve 37 adet av fişeği), 57 adet sentetik ecza maddesi, 6,5 gr bonzai, 6,5 gr uyuşturucu madde içerikli tütün ele geçirildi.

2 bin 645 aracın da kontrol edildiği uygulamalarda 13 araca 192 bin 238 TL idari para cezası kesildi.