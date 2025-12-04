Arca Çorum FK 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutladı. Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ‘Bugün ve her gün yanınızdayız, birlikteyiz’ denildi.

Yapılan paylaşımda ‘Hayallerin Önünde Engel Yok. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde; azmin, kararlılığın ve umutla atılan her adımın ne kadar büyük bir güç olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz.

Herkes için eşit, erişilebilir ve daha güçlü bir gelecek için birlikte çalışıyoruz. Bugün ve her gün; yanınızdayız, birlikteyiz’ denildi.