Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri Çorum L Tipi Cezaevi için yeni su hattı çalışmalarına başladı.

Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Su Artıma Tesisinden Çorum L Tipi Cezaevi’ni besleyen hattın yetersiz kalması nedeniyle yeni hat çalışmaları başladı. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın bu hattın tamamlanmasıyla beraber L Tipi Cezaevinin su arzının iki katına çıkartılacağını ifade etti.

Pınarçay Köyü, Cezaevi ve Organize Sanayi Bölgesi’nin su ihtiyacını karşılayan hattın yetersiz kalması nedeniyle OSB depodan Cezaevi’ne Q160 PE çapında yaklaşık 300 metre uzunluğunda yapılan içme suyu hattı bitme aşamasına geldi. 2 adet pompa ile direk cezaevi deposuna bağlanan hat sayesinde Cezaevi’nin su kapasitesi 1300 metreküpe yükseltilmiş olacak.