Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl ve Merkez İlçe Örgütü, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Başöğretmen Ulu Önder Atatürk’ün manevi huzurunda çelenk bırakan CHP’li yöneticiler, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen çelenk sunma törenine katılan CHP’liler, törenin ardından Başöğretmen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda çelenk sundu.

Törene; CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, parti yöneticileri ve partililer katıldı.

Törende günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan CHP İl Başkanı Solmaz, “Bu ülkenin aydınlık yarınlarını ilmek ilmek işleyen, bilgiyle, emekle ve sabırla geleceğimizi inşa eden tüm öğretmenlerimize minnettarız” dedi.

Solmaz, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal koşullarına vurgu yaptı.

Türkiye’nin aydınlık geleceğini kuracak olan öğretmenlerin hak ettikleri itibara yeniden kavuşması gerektiğini kaydeden Solmaz, CHP iktidarında hiçbir öğretmenin yoksulluk sınırının altında kalmayacağını belirterek, “Hiçbir öğretmen kariyer sınavına girmek zorunda kalmayacak. Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı yapılmayacak. Ataması yapılmayan öğretmen kalmayacak. Hiçbir öğretmen diplomasını asıp başka bir işte çalışmayacak. Öğretmenlerimiz geçinmek için ek iş yapmayacak” şeklinde belirtti.

Solmaz, “Bugün, yalnızca bir mesleği değil; bir idealin, bir fedakârlığın ve bir geleceğin temsilcisi olan tüm öğretmenlerimizi sevgiyle, saygıyla ve şükranla selamlıyoruz. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevde olan ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun” ifadesini kullandı.

CHP’liler, tören sonunda Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.