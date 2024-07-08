Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda belediyenin kavşaklara ücret karşılığı kurma izni verdiği baz istasyonları gündeme geldi.

ÖKSÜZ: ESTETİK OLARAK YAKIŞMIYOR

Toplantıda söz alan CHP Belediye Meclis Üyesi Doğan Öksüz, baz istasyonlarının bazı kavşaklara konuşlandırıldığını, sentetik çim örtünün trafikte görüş açısını olumsuz etkilediğini, en önemlisinin de totem içindeki ayyıldızlı bayrağın estetik görüntüsünün kente ve belediyeye yakışmadığını belirterek, "Daha önceki meclis toplantılarında kavşaklardaki baz istasyonlarının görüntüsürde düzeltme yapılacağı açıklanmıştı. Bir hukukçu olarak söze değil icraata bakarım. Şanlı bayrağımızı bu çirkin totemden kurtaralım. Konunun sıkı takipçisiyim" dedi.

AŞGIN: İŞLEVSEL OLARAK GEREKLİ

Doğan Öksüz'e cevap veren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise baz istasyonlarının işlevsel olarak gerekli olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Sorunları yerinde tespit etmek, eksikleri tamamlamak görevimizdir. Totem bayrak hassasiyetimizi herkes bilir. Arada bir Şehitlik'e gidin, 150 metrelik Türk bayrağını izleyin. Size Şehitlik'e gitmenize salık veriyorum. Depremde baz istasyonları binaların üstüne konulduğunda iletişim kesildi. Bu nedenle binaların üzerine konmasının sorun olduğu belirtildi. Kavşaklara yerleştirilen baz istasyonlarının ucube görüntüye sahip olduğuna katılıyorum. Baştan itibaren estetik olması talimatımdı. Arkadaşlar iki aydır proje üzerinde çalışıyor. Giydirme yapılarak estetik görüntünün sağlanması sağlanacak. Arkadaşlara bir an önce ucube görüntünün sona ermesi talimatını verdim. O görseller güzelim şehrimize yakışmadı. ama işlevsel olarak yapılan iş doğrudur, bunları daha da çoğaltacağız. Ancak estetik olarak yanlıştır. Şehirde yaptıklarımız, esetiğe verdiğimiz önem herkesin malumudur."