Habercim 19 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Demirer, son seçimlerde CHP'den Belediye Başkan Aday Adayı olan İnşaat Mühendisi Günay Çimen’in sosyal medya hesabından paylaştığı yazı üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Günay Çimen’in mevcut CHP yönetimin mahalli idareler seçimlerindeki tutumunu eleştirdiği paylaşım üzerine yazı kaleme alan Mustafa Demirer, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a da yazısında ayrı bir parantez açtı.

Sosyal medya hesabından görüşlerini aktaran Çimen, son yerel seçimlere dikkat çekerek, "Bir 5 yılımız daha heba oldu gitti. İnanan şehirler kazandı, inanmayanlar yerinde saymaya devam ediyor. Bunlardan biri ne yazık ki Çorum oldu. Kimse kaptanın dalgalarla nasıl mücadele ettiğine bakmaz. Gemiyi limana nasıl getirdiğine bakar.” dedi.

"KASTAMONU, AMASYA VE KIRIKKALE'DE SEÇİM ALINDI, ÇORUM'DA DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK'

Çimen, açıklamasının devamında şu yorumu yaptı: “Buna göre yakın şehirlere baktığımızda; CHP Kastamonu'da 2019 yılında yüzde 18,16 almış 2024 yılında yüzde 48,99 aldı ve kazandı. Amasya 2019 yılında yüzde 17,25 almış 2024 de 42,84 aldı ve kazandı. Kırıkkale 2019'da yüzde sıfır almış 2024'de yüzde 49,90 aldı ve kazandı. Çorum ise 2019'da yüzde 36,73 almış 2024'de yüzde 36,98 aldı ve değişen bir şey yok ve yine kaybettik.”

Çimen, bu sözlerle kongre sürecinin yakın zamanda delege seçimleri ile başlayacağı CHP’nin yerelde oluşacak yeni kadrolarına bir nevi mesaj vermiş oldu.

DEMİRER, O YAZIYI DEĞERLENDİRDİ:

'AŞGIN İTTİFAKA RAĞMEN 5 BİN OY FARKLA KAZANDI'

Mustafa Demirer’de Çimen’in bu paylaşımı üzerine “Madalyonun Diğer Tarafına da Bakalım” başlıklı yazı kaleme alarak şu değerlendirmelerde bulundu:

“Günay Çimen’in partisine yönelik yerel seçim odaklı özeleştirileri, yeri gelmişken madalyonun diğer tarafına da bakılmasını gerektiriyor. Mahalli idareler seçimini sadece 5 bin oy farkla hem de MHP ittifakıyla kazanan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’dan bahsedelim. Aşgın, AK Parti’nin kent merkezinde belediye başkanlığı ve belediye meclisi çoğunluğunu kazanmasını her fırsatta ‘başarı’ olarak deklare ederken, CHP Belediye Başkan Aday Adayı Günay Çimen’in aksine Çorum’u çevreleyen komşu illerin belediyelerini CHP’nin kazanmasını gerekçe gösteriyor. Şimdi Aşgın’ın adaylığında; 'Mimar Sinan'da güzel gelişmeler yaşanacak' İçeriği Görüntüle 2019’da AK Parti yüzde 43.2/64 bin 866, MHP yüzde 16.3/24 bin 141 oy aldı. AK Parti kazandı. 2024’de AK Parti, MHP ittifakı ile yüzde 40.5/54 bin 805 oyda aldı ve kazandı. 2019 ve 2024 yılları karşılaştırıldığında ise 34 bin oy kaybı var. Siyaset rakam, yani matematikse hesap ortada. MHP ile ittifak olmasa sonuç değişiyor. 'CHP EN FAZLA AŞGIN DÖNEMİNDE YAKLAŞTI' AK Parti’nin iktidar olduğu 22 yıllık süreçte, CHP’nin özellikle Halil İbrahim Aşgın’ın adaylığı döneminde Çorum merkez belediye başkanlığı seçimlerini kazanmaya ilk kez çok yaklaştığı görüldü. Ana muhalefetin gerek teşkilat gerekse belediye meclisi temsilcileri, genel konjonktürün de kısmî etkileriyle bilhassa Başkan Aşgın döneminde belediyeyi CHP’nin kazanacağına kesin gözle bakmaya devam etti, halen de ediyor. Diyeceğim odur ki; CHP’li Günay Çimen yorumunda haklı. Ancak Çorum’un siyasi tercihlerde Kırıkkale, Kastamonu veya Amasya’ya pek benzemediği aşikâr. ‘BAŞARIDA KENDİSİNE ÖZEL PAY ÇIKARMASI ABESLE İŞTİGAL’ Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a gelirsek; komşu illerde CHP’nin belediye başkanlıklarını kazanması, Çorum’da şahsının seçilmesinden dolayı başarıda kendisine özel pay çıkarması abesle iştigal. Siyasetle az buçuk hemhâl olanlar bile, bu tezin doğru olmadığını açıkça görüyor ve dillendiriyor. Ha bu arada MHP ile ittifak yapıldığı halde partisinin oy oranlarına dip yaptırmayı başarmak da öyle kolay iş değil hakikaten. Siyaset hareketli, anlık değişken bir mecra, seçimlere uzun süreler var, yarın ne olacağını kestiremeyiz, ama iktidarın her kademedeki yerel aktörleri kendilerini ciddi bir muhasebeye çekerlerse hiç fena olmaz.” (Haber Merkezi)