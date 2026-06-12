Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) genel başkan değişiminin yaşandığı kurultaya ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından parti yönetiminde yeni bir süreç başladı.

BirGün'ün haberine göre, Mahkeme kararıyla göreve gelen yönetim, CHP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grubundaki görev değişiklikleri için harekete geçti.

Disipline sevk edilen CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’ın grup başkanvekilliği düşürüldü. Kararın ardından TBMM’nin resmi internet sitesinde de değişikliğe gidildi.

Meclis’in internet sitesinde yer alan bilgiler güncellenirken, Özgür Özel “grup başkanı”, Murat Emir ise “grup başkanvekili” olarak gösterildi. Böylece CHP’nin Meclis yönetiminde yeni bir yapılanma süreci başlamış oldu.