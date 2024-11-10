Uzun süre anketlerde az farkla da olsa önde çıkan CHP, SONAR'ın son anketinde AK Parti ile arasındaki farkı açtı. Son genel ve yerel seçim sonuçlarını doğru tahmin ederek dikkatleri üzerine çeken SONAR Araştırma Şirketi, VIP üyeleri için hazırladığı Ekim ayı anket sonuçlarını paylaştı.

CHP, AK PARTİ'NİN 5 PUAN ÖNÜNDE

Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 5 puanla önünde görüldü. DEM Parti yüzde 9,2 alırken; MHP ve İYİ Parti seçim barajının sınırında yer aldı. Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin oy oranları dikkat çekti.

Anketten çıkan sonuçlar şu şekilde;

CHP: %33,4

AK PARTİ: %28,2

DEM: %9,2

MHP: %7,3

İYİP: %7

Zafer: %6,2

YRP: %6,2