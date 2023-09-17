Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez İlçe Kongresi dün yapıldı. Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen kongrede ilk olarak divan heyeti belirlendi.
Divan Başkanlığına CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, katip üyeliklere ise Kemal Kılıç ve Uğur Eke getirildi.
Yapılan konuşmaların ardından faaliyet raporu ve gelir-gider bilançosu okunarak ibra edildi.
Av. Utku Ulaş Taşar ile Endüstri Mühendisi Kayhan Boztepe’nin yarıştığı kongrede 416 delegeden 361’i oy kullanırken 1 oy ise geçersiz sayıldı.
Kongrede, 251 delegenin oyunu alan Av. Utku Ulaş Taşar CHP’nin yeni merkez ilçe başkanı olurken Kayhan Boztepe ise 109 oyda kaldı.
Av. Utku Ulaş Taşar’ın yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:
“Mahmut Ayaz, Kıvanç Azman, Zeynep Kübra Barkoç, Seher Bayıral, Ünal Ceylan, Hikmet Çakmak, Adem Dolgun, Mustafa Eker, Hanim Ergül, Leyla Sapancı, Yeter Solmaz, Fikret Can Söner, Sinan Şahin, Barış Tufan, Mehmet Ali Yıldırım, Resul Yiğitoğlu.”
Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 290 il delegesinin seçimi de yapıldı.