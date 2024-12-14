CHP Parti Okulu bünyesinde oluşturulan Çözüm Masası, Çorum'da da ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Parti Okulu bünyesinde oluşturulan Çözüm Masalarının çalışmalarını yürütmek üzere her ilde moderatörler atanırken, Çorum Moderatörlüğünü ise parti eğitmenlerinden geçmiş dönem İl Başkan Yardımcısı Kenan Özcan yürütecek.

Sadece parti eğitmenlerinin görüş ve düşüncelerini almak için oluşturulan Çözüm Masası Çorum'da da ilk toplantısını gerçekleştirdi.

CHP İl Binası Kemal Kılıçdaroğlu Toplantı Salonu'nda Parti Eğitmenleri Kenan Özcan, Aslan Kaya, Garip Özgür, Talip Karadeniz, Uğur Eke ve Burak Özten katılımıyla gerçekleştirilen Çözüm Masası'nda ilk olarak 'Demokrasinin Gelişmesi' konusu ele alındı.

Toplantıya Uğur Demirer, M. Özkan Aslan ve Emine Özten de yazılı olarak görüş ve düşüncelerini ilettiği bildirildi.

Türkiye genelinde parti programı hazırlanmasına katkı sunmak için başlayan çalışmaların 10 hafta süreceği bildirildi.

Çözüm Masası'nın, her hafta Parti Okulu'nun gönderdiği konu hakkında çalışmalarını yapacağı belirtildi.