MUSTAFA BURAK YALÇIN

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’de kongre sürecinin startı verildi.

Süreç kapsamında Çorum’un ilçelerinde delege belirleme süreci de başladı.

3 Temmuz Pazartesi günü başlayan ilçe delegelerinin tespit işlemleri 30 Temmuz’a kadar devam edecek.

5 ÜYENİN ÜSTÜ OLAN YERLERDE BİLE SANDIK KONULACAK

Kongre süreci ile ilgili gazetemize açıklama yapan CHP İl Başkanı Ümit Er, 5 üyenin olduğu mahalle ve köylerde ilçe kongre delegelerinin demokratik bir ortamda üyelerin katılımıyla seçimle belirleneceğini söyledi.

Delege seçimlerinin ardından 5 Ağustos - 10 Eylül tarihleri arasında ilçe kongrelerini yapacaklarını aktaran Ümit Er, il kongrelerinin ise 16 Eylül’de başlayacağını 15 Ekim’de ise tamamlanacağını söyledi.

Er, kongrelerde tabandan itibaren CHP’de değişimin yerini alacağını ifade etti.

İSMİ GEÇEN ADAYLAR

Öte yandan CHP kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre, mevcut İl Başkanı Ümit Er’in yanı sıra Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ile Av. Dinçer Solmaz’ın da aday olacağı, isimlerin önümüzdeki günlerde artabileceği belirtildi.