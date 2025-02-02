CHP'de cumhurbaşkanı adayının önseçimle belirlenecek olması tartışmaları beraberinde getirdi.

Yavaş'ın bu yöntemle CHP içinde büyük ağırlığı olduğu bilinen Ekrem İmamoğlu'nun gerisinde kalması bekleniyor. Anketlerde İmamoğlu'nun önünde yer alan Mansur Yavaş cephesinde huzursuzluğa yol açtı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Yavaş’a yakın isimler, Özel’in Yavaş ile yaptığı görüşmede “önseçim konusuna girmediğini, sadece adayın erken belirlenmesiyle ilgili bir süreci konuştuğunu” söyledi.

Yavaş’a yakın kaynaklar, parti yönetiminin “Mansur Bey de Ekrem Bey de ‘Partim görev verirse hazırım’ diyerek adaylıklarını ilan etti” açıklamasıyla konuyu bir “oldubittiye getirdiğini” belirtti.

"Gerilim yaşanacaktır"

İki başkanın el ele görüntüsünün adaylık konusundaki tartışmaya etkisini değerlendiren kaynaklar, “Mansur Bey o fotoğraftan sonra da adaylık için açıklanan yöntemi doğru bulmuyor. Mansur Bey’in önseçim önerisine iki ana noktada eleştirisi var. İlki, zamanlamanın kesinlikle yanlış ve erken olduğunu düşünüyor. Partinin kendi içinde bir yarışa dönmemesi gerektiğini, birliğe ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ama parti içi bir yarış olursa, yarışanlar ne kadar dikkat ederse etsin onları destekleyenler bir gerilim yaşanacaktır. Mansur Bey partinin kendi içinde bir yarışa dönmemesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü bir yarış olursa gerilim de olur kaygısını taşıyor” dedi.

"Önseçimde aday olmayabilir"

CHP kulislerinde Yavaş’ın cumhurbaşkanı için yapılacak önseçimde aday olmayabileceği ihtimali de konuşuluyor. Yavaş’a yakın isimler bu iddiayla ilgili “Mansur Bey doğru bulmadığı bir yöntemde ve zamanda aday da olmayabilir. Ancak şu an buna ilişkin bir şey söylemedi” diyor.