Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Örgütü tarafından 6-7-8 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan Tüzük Kurultayı öncesi, parti üyelerinin görüş ve önerileri alındı.

CHP İl Başkanlığında üyelerin katılımıyla Tüzük Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştaya, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri, gençlik ve kadın kolları yöneticileri, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, eski il başkanları, belediye başkanı ve milletvekili adayları ile parti üyeleri katıldı.

İl Başkanı Dinçer Solmaz, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Genel Merkez tarafından 6-7-8 Eylül tarihinde yapılması planlanan Tüzük Kurultayına yönelik Çorum İl Örgütü’nün sesi olmak adına böyle bir çalıştayı düzenlediklerini, parti üyelerinin görüş ve önerilerinin alınacağını, daha sonra taslak metin oluşturularak bir tutanak halinde genel merkeze iletileceğini belirtti.

Parti tüzüğünün partiye yol gösteren bir anayasa olduğunun altını çizen Solmaz, kurultayda özellikle üye olma şartları, önseçim gibi konular başta olmak üzere birtakım kurallarda köklü değişiklikler yapılacağını kaydetti.

Tüzükte değişebilecek maddeler hakkında bilgi veren Solmaz, genel merkezin tüm parti yöneticileri ve üyelerin görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlık çalışmasını sürdürdüğünü ifade etti.

Milletvekili Mehmet Tahtasız da üyelerin önerilerini dikkati aldıklarını, genel merkezin en doğru, en akılcı bir tüzükle halkın karşısına çıkacağını, ilk seçimlerde de CHP’nin iktidara geleceğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar tüzük değişikliği hakkında görüşlerini dile getirdi.