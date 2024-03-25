Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorum’da düzenlediği miting öncesi Kadeş Barış Meydanı'nda CHP’ye yapılan pankartlı gönderme dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çorum'da düzenlediği mitingte binlerce vatandaş Kadeş Barış Meydanı'nı doldurdu.
Miting alanında açılan pankart ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine gönderme yapıldı.
Pankartta "Kimine şehrin çilesi, Kimine para kulesi, Laf var icraat yok, Budur CHP belediyesi" yazılı ifadeler dikkat çekti.
Editör: İhlas Haber Ajansı