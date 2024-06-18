Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar kapsamında CHP heyetleri Ak Parti'yi ziyaret etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz başkanlığındaki misafirler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı.

"ASGARİ ÜCRETİN MUTLAKA İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKİYOR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz ise, "Önümüzdeki süreçte asgari ücrette iyileştirme yapılması konusunda vatandaşımızın büyük bir beklentisi var. Asgari ücretin mutlaka iyileştirilmesi gerekiyor. İyileştirilmediği takdirde biz de vatandaşımızın sesine ses olmak için sahada olacağız. Umarım bu bayramda böyle bir müjdeyi AK Parti olarak sizler tüm asgari ücretlilere verirsiniz." dedi.

Uygur'un bu sözlere yanıtı "Milletimizden aldığımız emaneti en iyi şekilde taşımaya devam edeceğiz" oldu. Yavuzyılmaz ise Uygur'a "İşte hep almak değil biraz da vermek lazım" ifadeleriyle karşılık verdi.