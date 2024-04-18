31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’den Çorum Belediye Başkan Adayı olan Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, büyük bir olgunluk örneği sergileyerek, kıyasıya yarıştığı rakibi Cumhur İttifakı Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Beraberinde Belediye Meclis üyeleri ile birlikte Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret eden Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, Başkan Aşgın’a yeni döneminde şehrimize güzel hizmetler yapması temennisinde bulundu.

Çorum’da seçim sürecinin kavgasız, gürültüsüz ve adeta bir demokrasi şöleninde tamamlandığını vurgulayan Çöphüseyinoğlu, bu seçimin kazananı kaybedeni olmadığını, hepimizin bu şehirde kardeşçe ve dostça yaşadığını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, “Kıymetli misafirlerimize nazik ziyaretleri ve hayırlı olsun dilekleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.