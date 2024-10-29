Cumhuriyet Halk Partisi önderliğinde Çorum’da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı, yoğun katılımlı ve coşkulu geçti.

Çorum’da Atatürk’ün gençleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı Yürüyüşü düzenledi.

CHP İl Başkanlığı ve İl Gençlik Kolları tarafından organize edilen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş, Saat Kulesi Meydanı’ndan başlayıp Gazi Caddesi üzerinden Atatürk Anıtı’na kadar devam etti.

Anıtta Atatürk’ün huzurunda saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okuyan katılımcılar, 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşadı.

Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri eşliğinde, meşalelerin ışığında Cumhuriyet ve Atatürk sloganları atarak yürüyen vatandaşlar, İzmir Marşı’nı ve Onuncu Yıl Marşı’nı da hep bir ağızdan okudu.

Yürüyüşe CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği meşaleli yürüyüş sırasında ellerinde dev Türk bayrağı taşıyan gençler, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “şehitler ölmez, vatan bölünmez” şeklinde sloganlar atarak marşlara eşlik etti.

İl Başkanı Dinçer Solmaz ve Milletvekili Mehmet Tahtasız, tüm katılımcıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayarak, bu onurlu günde Cumhuriyet coşkusuna ortak olan herkese teşekkür ettiler.