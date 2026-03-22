Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı’nın Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlediği bayramlaşma programı parti binasında gerçekleştirildi.

2. gün düzenlenen bayramlaşma programına CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, eski Çorum Milletvekili Av. Feridun Ayvazoğlu, eski il ve merkez ilçe başkanları ile partililer katıldı.

Bayramlaşma töreninde konuşan CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, seçim sandığının derhal halkın önüne getirilmesini isteyerek, CHP’nin ilk seçimlerde iktidara geleceğini, CHP iktidarında gerçek anlamda bayramların kutlanacağını söyledi.

Gerek ekonomik anlamda gerekse demokrasi ve adalet anlamında hukuk dışı uygulamaların yaşandığını ileri süren Solmaz, “Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve birçok belediye başkanımız aylardır evlatlarından, evlerinden ayrı, hukuksuz bir şekilde tutsak edilmiş durumdadır.

Emekliye, işçiye, emekçiye reva görülen maaş ve ödemelerle çocuklarına harçlık dahi veremeyecek, bayram şekeri alamayacak duruma gelen vatandaşlarımız, ekonomik sorunlar nedeniyle bayram coşkusunu yaşayamamaktadır. Bizler halkımıza, kadrolarımıza, Genel Başkanımıza güveniyoruz. Türkiye’nin birinci partisi CHP, ilk seçimlerde iktidara gelecek ve ülkemizde adaleti, huzuru tesis edecektir.” diye konuştu.