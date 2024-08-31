Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. Yıldönümü nedeniyle “Zafer Yürüyüşü” düzenledi.

Bahabey Caddesi İpek Taksi Kavşağından başlayan yürüyüş, Atatürk Anıtı’na kadar devam etti. Burada saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okuyan katılımcılar, büyük zaferin coşkusunu yaşadı.

Katılımcılar, ellerinde Türk bayrakları ve dev Atatürk posteri ile yürürken, Ulu Önder ve silah arkadaşlarını yad etti.

Yürüyüşe; Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Gençlik Kolları Başkanı Arzum Meryem Akdoğan, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kıvanç Azman, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri, il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

İl Başkanı Dinçer Solmaz ve Milletvekili Mehmet Tahtasız, Atatürk Anıtı’nda katılımcılara seslenerek 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü’nün 102. Yılını kutladı, yağmurlu havaya rağmen bu anlamlı etkinlikte kendilerini yalnız bırakmayan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Katılımcılar daha sonra Anıt önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.