Tahmini Okuma Süresi: dakika

Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Erkan Özbal, son 21 senedir AKP’nin çay simit hesabı yaparak, bunun yanı sıra kendi dönemlerinde, icat edilen buzdolabı ve çamaşır makinesinin faydalarını anlatarak, halkın güvenini alıp, iktidar olmayı ve iktidarda kalmayı başardığını söyledi.

Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı toplantısında gündem dışı konuşma yapan Erkan Özbal, “Her seçim öncesi, verin bu yetkiyi kardeşinize, Ülkemizi çağ atlatayım. Türkiye'yi Avrupa'nın kıskandığı bir Ülke haline getireyim, halkımızı bolluk ve refah içerisinde yaşatayım, milli gelirimizi arttırayım, ekonomimizi ilk on içerisine sokayım diyen ve buna benzeri birçok vaatte bulunan Sayın Genel Başkanınız, hedef 2023 diyerek Türkiye Yüzyılını hepimize yaşatacaktı. Ama maalesef ki bunların hiçbirisi mümkün olmadı ve bir sonraki yıl, bir önceki yılı aratır oldu” dedi.

“Biliyorsunuz ki bir ürün piyasada bollaştıkça fiyatı düşer. Mesela Arap Yarımadası'nda petrol sudan ucuzdur, öyle derler. Mesela Rusya'da doğalgaz ucuzdur, öyle derler” diyen Özbal, “Şimdi, Gabar'da petrol bulduğumuza göre, Karadeniz'de doğalgaz çıkarttığımıza göre seçimlerden önce 22-23 seviyesinde olan mazot ve benzin nasıl oldu da birden bire 34-35’ler seviyesine geldi. Hani kuyudan direkt alıp neredeyse aracın deposuna koyup kullanacağımız kalitede petrol bulmuştuk. Hani ne oldu? Benzin ve mazotun ucuzlaması gerekmiyor muydu? Bizi kıskanan Avrupa'nın para birimi nasıl oldu da birden bire, bizim para birimimizin 30 katına çıktı. Yine aynı şekilde milli ve yerli aracımız TOGG seri üretime başladı, siparişler alındı, 950 ila 1.250 bin fiyat aralığında satışa çıktı. TOGG sayesinde diğer araç fiyatları da düşecekti. Ama maalesef günün sonunda onunda fiyatına da yeni zamlar geldi. 11.500 TL asgari ücretle çalışan vatandaşlar, çoğunluğu 7.500 TL’ye geçinmeye çalışan emekliler TOGG sahibi olabilecekler mi? Yani çoğaldıkça ucuzlamadı, aksine zamlandı. Bu arada TOGG demişken Sayın Başkan, yerel seçimlerden önce TOGG fabrikasına bir gezi düzenleyelim ve bizde yerli ve milli gururumuz olan TOGG fabrikasının üretim merkezini siz muhakkak görmüşsünüzdür, birde birlikte görelim” şeklinde belirtti.

Günün sonunda Merkezi Hükümetin başlattığı zam furyasına, Çorum Belediyesi’nin uyduğunu ve uymaya da devam ettiğini dile getiren Özbal, “Çorum Belediyesi, halkımızın özelliklede geçim sıkıntısı çeken vatandaşlarımızın daha sıklıkla kullandığı ulaşım hizmetlerine zam yapmak istiyor. Hem de ulaşım hizmetlerinin tamamının kendi bünyesine geçmesine rağmen. Özel sektörde iken zam yapmaktan çekinen Belediyemiz şimdi art arda zam yapmaktan geri kalmıyor. Daha da önemlisi yaşam hakkı olan suya ve ekmeğe de zam yapmaktan hiç de çekinmiyor. Sayenizde bu zamlar yüzünden akşam yatmaya, sabah uyanmaya korkar olduk. Belediye'nin diğer müdürlüklerinin yapmak istedikleri tepeden tırnağa zamlar bizleri fazla ilgilendirmiyor. Ama haneyi direk ilgilendiren ulaşıma ve özelliklede suya ve ekmeğe yapılan zamlar durdurulmalıdır. Yaşam hakkı olan suyun ve ekmeğin kullanımı zor hale getirilmemelidir. Kısıtlı imkanlarla yaşayan ve ulaşımda toplu taşımayı kullanmak zorunda olan vatandaşlarımıza daha fazla ekonomik yük bindirilmemelidir.

Dolar ister 50 lira olsun, ekmek 7.5 olsun hatta az gelir 10 lira olsun, suya zam olsun, ulaşıma zam olsun, benzine-mazota zam olsun, vergilere zam olsun, KDV’ye zam olsun, motorlu taşıtlar vergisi 2’ye katlansın kısacası iğneden ipliğe her şeye zam gelsin, ama asla itibardan vazgeçilmesin diyen bir iktidar bizleri yönetmektedir.

Kemer sıkmayı sürekli vatandaştan isteyen ama kamuda asla tasarrufa gitmeyen bir yönetim anlayışı ile yönetilmekteyiz. Hem merkezi iktidar hem de yerel iktidarda bulunan yöneticiler zamları yapmaya devam ediyor. Çünkü, iktidar olarak biz ne yaparsak yapalım halkımız bize oy vermeye mecburdur düşüncesi, mevcut iktidarın iliklerine kadar işlemiştir. Hani derler ya, ceketimi koysam seçilirim yada seçtiririm.

Sevgili hemşerilerim. Eğer seçim zamanlarında verilen sözlerin ve yapılacağı söylenen vaatlerin, yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın oy vermeye devam ederseniz, bu böyle gelip böyle gidecektir. Bunu asla unutmayınız” diyerek sözlerini tamamladı.