İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli dün gece saatlerinde tutuklandı.

TUTUKLAMA SONRASI YENİ KARAR

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Güney ile ilgili yeni karar ise İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık açıklamasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

İNAN GÜNEY GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde; "Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, hakkında "Suç İşleme Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 19.08.2025 tarih ve 2025/1073 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine,

Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."