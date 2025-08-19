İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında 2 avukatın da bulunduğu 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti.

İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun olmak üzere toplam 5 ilde düzenlenen operasyonda aralarında şüpheli Yılmaz'ın da bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı.

BAHÇELİ'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Selahattin Yılmaz'ın tutuklanmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

"MASUM VE SUÇSUZ OLDUĞU AÇIĞA ÇIKACAKTIR"

Yılmaz'ın ülküdaşı ve dava arkadaşı olduğunu belirten Bahçeli "İnanıyorum ki, masum ve suçsuz olduğu da süreç içinde anlaşılacak ve açığa çıkacaktır" dedi.

"HİÇBİR ÜLKÜCÜ KİRALIK KATİL OLARAK TANIMLANAMAZ"

Bahçeli'nin konuyla ilgili açıklamasının tamamı şu şekilde; "Özgür Özel'in Aydın'daki konuşmasında Selahattin Yılmaz ismini "kiralık katil ve suikastçı" diye lanse etmesi, partimiz üzerinde spekülasyona yeltenmesi ayıplı ve alçalmış bir dilin sonucudur. Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır. Hiçbir ülkücü kiralık katil, suikastçı, hain ya da gayri meşru olarak tanımlanamaz, böyle de adlandırılamaz.

Selahattin Yılmaz ismini temel alarak MHP'ye ayar verildiğini iddia etmek ise çok ağır bir bühtan, dayanaksız ve mesnetsiz bir uydurmadır. Kaldı ki MHP'ye ayar ve istikamet vermek hiç kimsenin yapabileceği bir şey değildir. Ezcümle ve tekraren Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır. İnanıyorum ki, masum ve suçsuz olduğu da süreç içinde anlaşılacak ve açığa çıkacaktır."