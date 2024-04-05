CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlu avukatlık ofisinde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç olay yerine gelerek bilgi aldı. Kayseri Barosu avukatlarından 32 yaşındaki Keskin'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Merkez Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi'ndeki Sümer Hukuk Plaza'da silah sesi duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in avukat oğlu Hüseyin Keskin'i (32) ofisinde ölü buldu.

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlu Hüseyin Keskin'in kendi canına kıymış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.