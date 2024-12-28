Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, 2025 yılı için açıklanan 22.104 TL’lik asgari ücrete sert tepki göstererek, hükümeti bu kararından geri adım atmaya çağırdı.

Karadeniz, "Açıklanan bu ücret, halkın temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak ve emekçiyi daha da yoksullaştıran bir rakamdır. Hükümet bu yanlıştan derhal geri adım atmalıdır" dedi.

Talip Karadeniz, açıklanan rakamın halkın geçim derdine çözüm olmaktan uzak olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Açlık sınırının hemen üzerinde, yoksulluk sınırından çok uzak olan bu asgari ücret, halkımızın temel ihtiyaçlarını bile karşılamaya yetmiyor. Elektrik, doğalgaz, kira ve gıda fiyatları her geçen gün artarken, bu ücret halkımızı daha da geçim sıkıntısına mahkûm etmektedir."

Karadeniz, hükümetin halkın yaşadığı ekonomik zorluklara kayıtsız kaldığını ifade ederek, "Bu hükümet, halkın yaşadığı gerçekleri görmezden geliyor. Halkın mutfağında yangın var, çocuklar beslenme çantasına bir dilim ekmek koyamıyor. Bu şartlarda insanca yaşam mümkün değildir. Hükümet derhal bu yanlıştan geri adım atmalıdır" dedi.

CHP Oğuzlar İlçe Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin halkın yanında olduğunu ve adil bir düzen için mücadele etmeye devam edeceğini ifade ederek, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, halkımızın insanca yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz. Halkımızı sefalet ücretiyle baş başa bırakan bu düzeni değiştirmek için mücadelemiz sürecek. Halkımız bu adaletsizliği hak etmiyor. Hep birlikte mücadele ederek bu düzeni değiştireceğiz. Halkımız hak ettiği yaşam koşullarına kavuşacak. Hükümet bu yanlıştan dönmek zorunda” şeklinde belirti.