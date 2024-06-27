CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ve Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci ile birlikte Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Çorumlu hemşehrimiz Suat Yıldız ve PM Üyesi Baki Aydöner’in de katıldığı ziyarette Ekrem İmamoğlu’na Çorum’da kazanılan belediyelerin eksikleri ve talepleri iletildi.

İmamoğlu’na ayrıca Mecitözü’ne yapılan Kültür Merkezi nedeniyle de teşekkür edildi.