Manisa Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ile belediyeden ihale alan özel bir firmanın yetkilileri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Makam odasında darp edildiklerini öne süren 2 kişinin ihbarıyla Başkan Dönmez gözaltına alındı.

"BELEDİYENİN ADINI KULLANARAK PARA TOPLADILAR" İDDİASI

CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, belediyeden ihale alan özel bir firmanın yetkilileri M.U. ve H.D.'yi belediyeye çağırdı. M.U. ve H.D.'nin Kula Belediyesinin adını kullanarak esnaftan para topladığı ve esnafı dolandırdığı iddiasıyla Başkan Dönmez firmayla olan sözleşmesini fes etmek istedi.

"DARP EDİLDİK" DİYEREK POLİSE BAŞVURDULAR

Bunun üzerine başlayan tartışmanın ardından firma yetkilileri M.U ve H.D., Başkan Dönmez'in şoförü M.O.A. ve koruması R.G. tarafından darp edilerek belediyeden dışarı çıkarıldı. Darp edilen M.U. ve H.D., Başkan Dönmez'in makam odasında darp edildiklerini iddia ederek polise başvurdu.

ŞOFÖR VE KORUMA TUTUKLANDI

Şikayet üzerine Başkan Dönmez ile şoför M.O.A. ve koruma R.G. gözaltına alındı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.O.A. ve R.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BANA SALDIRDIKLARI İÇİN MÜDAHALE ETTİLER"

Öte yandan Başkan Dönmez'in, sözleşmesi fes edilmek istenen firma yetkilileri M.U. ve H.D. ile odada baş başa görüştüğünü ve firma yetkililerinin kendisine saldırması üzerine koruması R.G. ve M.O.A.'nın olaya müdahale ettiğini savunarak önce Kula Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldığı ardından da emniyete giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Başkan Dönmez'in Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki gözaltı süresi devam ediyor.