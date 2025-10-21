Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması tamamlandı, iddianame hazılandı.

İddianameye ilişkin ayrıntılar ortaya çıktıkça Aktaş'ın, kurduğu örgütle CHP'li belediyeleri nasıl rüşvete bağladığının örnekleri de ortalığa saçıldı.

Bu kapsamda sadece belediye başkanları ve çalışanlarının değil CHP'nin milletvekillerinin de rüşvete karıştığı ortaya çıktı.

CHP'Lİ İKİ MİLLETVEKİLİNİN RÜŞVET DEKONTU İDDİANAMEDE

Buna göre CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un 1 milyon dolar ve CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın da 5 milyon TL rüşvet aldığı belirlendi.

SEÇİM İÇİN DESTEK ADI ALTINDA 5 MİLYON TL

İddianamede iki isme ilişkin şu ifadelere yer verildi:

2024 yıl yerel seçimlerinden önce Ekrem İmamoğlu'nun verdiği talimat üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri, Cumhuriyet Halk Partili ilçe belediyelerinde yüklenicilik yapan firma sahiplerden 'seçim için destek' adı altında para toplayan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a 5 milyon lira rüşvet verdiği, (Özgür KARABAT' in halen milletvekili olması nedeniyle hakkında fezleke düzenlenerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir.)

SEYHAN BELEDİYE'SİNDEN ALINAN İHALE KARŞILIĞI 1 MİLYON DOLAR

Seyhan Belediyesi'nde suç örgütüne ait firmalara aldığı ihaleler kapsamında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a, Oya Tekin'in eşi Celal Tekin aracılığıyla 1 milyon dolar verdiği, (Burhanettin Bulut'un halen milletvekili olması nedeniyle hakkında fezleke düzenlenerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir.)

Bu iki ismin rüşvet aldığına dair dekontlar da iddianameye girerken bu kapsamda, iki isim hakkında fezleke hazırlığı başladı.

FEZLEKE İÇİN DOSYALAR ANKARA'DA

Bu kapsamda rüşvet aldıkları iddia edilen CHP genel başkan yardımcısı Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkındaki soruşturma dosyası, fezleke hazırlanması amacıyla yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması çerçevesinde halen CHP milletvekilli olan Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında, 19 Temmuz 2024'te rüşvet aldıklarına dair iddia ile ilgili olarak soruşturma evrakının ayrıldığı kaydedildi.

Açıklamada, dosyanın, delilleriyle birlikte haklarında fezleke hazırlanması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yetkisizlik kararıyla gönderildiği belirtildi.