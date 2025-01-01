CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz,Delice-Çorum arası hızlı tren projesini yargıya taşıyor.

Yavuzyılmaz, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Delice-Çorum arası hızlı tren hattı için yapılan ihalenin adrese teslim şekilde yapıldığını ve suç duyurusunda bulunulacağını söyledi.

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Delice (Kırıkkale)-Çorum arasındaki 120 kilometrelik hızlı tren hattı için ihale sürecini tamamladı.

İhalenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, şu iddialarda bulundu:

"Adrese teslim dediğimiz Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı İhalesi adrese teslim bitti. 27 Aralık’taki ihale yapılmadan önce Çelikler ve Gülermak’ın ihaleyi kazacağı ortaya çıkınca ihale 31 Aralık 2024’e ertelenmişti. AK Parti yeni bir dizayn yaptı. İşin üst yapı şirketini değiştirdi ancak ballı börekli altyapı kısmını aynı şirkete verdi. İhaleyi kazanacağı daha önce ilan edilmiş olan Çelikler (YSE Yapı) kazanan iki şirketten biri oldu. İhalenin tutarı: 75.249.608.232 TL, Kazanan: YSE Yapı ve Yapı Merkezi. Danışıklı dövüşle sadece iki teklif verilen, adrese teslim pazarlık usulüyle ihale edilen, kılıfına uydurulmuş bu ihalede rekabet koşulları oluşmamıştır. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağız."