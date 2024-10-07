CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Genel Meclis üyeleri Ümit Er, Veli Uysal, Ömer Boyraz ve Dursun Uzunca ile birlikte kapatılma kararı alınan İş Bankası Bahabey Şubesi’ni ziyaret ederek, kapatılma gerekçesi hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası il genel meclis üyeleriyle birlikte açıklama yapan Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“İş Bankası Genel Müdürlüğü’nün almış olduğu karar doğrultusunda Türkiye genelinde 15-16 banka şubesinin merkezle birleştirilmesi kapsamında İş Bankası Bahabey Şubesi’nin de merkezle birleştirileceğini öğrendik. Dijital bankacılığın yaygınlaşmasının bu kararın alınmasında etkili olduğu bilgisini aldık. İş Bankası Yönetim Kurulu’na Çorumlu hemşehrilerimizin talebi doğrultusunda sesleniyoruz:

Bahabey Şubesi nüfusu 100 bine yakın kişinin yaşadığı Kale, Bahçelievler, Yavruturna gibi merkez mahallere hitap eden, çok sayıda müşteri portföyü olan bir şubedir. Kapatılması çok sayıda müşterinin mağduriyet yaşamasına neden olacaktır. 17 yıl aralıksız hizmet veren Bahabey Şubesi’nin kârlılık ve portföy anlamında da yeterli olduğunu biliyoruz. Kapatılmasına dijitalleşme gerekçe gösterilsede bu karar Çorum halkını cezalandırmaya yöneliktir. İş Bankası yönetim kurulu kararı yeniden gözden geçirerek şubenin kapatılmasını durdurmalıdır.”