Cumhuriyet Halk Partisi’nin Amasya’da düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine Çorum’dan da katılım sağlandı.

Mitinge CHP Çorum İl Örgütünden de geniş bir katılım sağlanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Kasım 2025 Pazar günü erken seçime gidilmesi talebini bir kez daha yineledi.

Mitinge Çorum Örgütü de adeta çıkarma yaptı. CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyeleri, ilçe başkanları ve çok sayıda yurttaş mitinge katıldı.

Miting de konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelere düzenlenen operasyonlara tepki gösterdi ve iktidara erken seçim çağrısında bulundu.

Sloganlarla kürsüye çıkan Özel, "Ferhat'ın dağlarını deldiği, Lokman Hekimin derman dağıttığı, Milli Mücadele'nin simge mekanı yiğit Amasya, hepinize merhaba. Bugün Amasya'nın vicdanına sığınmaya, Amasya'dan güç ve cesaret almaya geldik" ifadelerini kullandı.

Özel, mevcut iktidarın halkla bağını kaybettiğini, artık milletin ne derdine kulak verdiğini ne de sorunlarına çare bulduğunu dile getirerek, "Milletten korkan, sandıktan kaçan bir iktidarla karşı karşıyayız" dedi.

Seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınmasına tepki gösteren Özel, "Patron millettir, millet ne derse o olur" ifadelerini kullandı.

CHP'nin anketlerde birinci parti olduğunu kaydeden Özel, erken seçim çağrısı yaptı. "3 Kasım'da gelenler, 2 Kasım'da gidecek" diyen Özel, milletin artık değişim istediğini ve bu düzenin çatırdadığını söyledi.

CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ise, “Demokrasimize, seçme hakkımıza ve halkın iradesine yönelen tüm baskılara karşı susmuyor, geri adım atmıyoruz. Milletin sandıkta verdiği karara darbe vurulmasına asla izin vermeyeceğiz. Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Bu iradeye sahip çıkmak, hepimizin boynunun borcudur” dedi.