Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü’nün Parti Okulu eğitim programları devam ediyor.

Parti eğitmenleri, temel üye eğitimi kapsamında katılımcılara çeşitli konularda bilgi verdi.

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Parti binasında düzenlenen eğitim programına konuşmacı olarak; Eğitmenler Aslan Kaya, Kenan Özcan, Uğur Eke, Talip Karadeniz ve Uğur Demirer katıldı. Eğitimde parti üyelerinden ise 14 kişi hazır bulundu.

Eğitim programında; partiye üye olma nedenleri, partinin temel felsefesi, üyelerin hak ve görevleri gibi konular ele alındı.

Editör: Yüksel Basar