CHP'de İstanbul'da yaşanan gelişme siyasi gündeme damga vurdu. Mahkeme kararıyla CHP'nin 38'inci Olağan İstanbul İl Kongresi iptal edilirken, İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden uzaklaştırıldı. İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı karara göre; Özgür Çelik'in yanı sıra İl Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile İl Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri de görevlerinden alındı.

GEÇİCİ YÖNETİM ATANDI

Mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na daha önce bu görevi yürüten eski milletvekili Gürsel Tekin'i geçici olarak atadı. Tekin'in yanı sıra Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici yönetim görevlendirildi.

DELEGELER DE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Kararla birlikte, İstanbul İl Kongresi'nde oy kullanan 196 kurultay delegesinin de görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. Delegelerin maddi menfaat karşılığında iradelerinin değiştirildiği iddia edildi.

BÜYÜK KURULTAY DA TEHLİKEDE

Bu karar, 15 Eylül'de yapılacak olan CHP Büyük Kurultayı'yla ilgili davanın da benzer bir şekilde sonuçlanacağını işaret ediyor. Çünkü İstanbul İl Kongresi'yle ilgili verilen kararda Büyük Kurultay'da oy kullanan 196 delegenin delegeliği iptal edildi. Maddi menfaat karşılığı iradesi değiştirildiği tespit edilen bu delegeler büyük kongrede oy kullandı. Kılıçdaroğlu seçimi 18 oyla kaybetmişti. Bu durum dahi Büyük Kurultay'ın sonucunu sakatlayan bir durum.