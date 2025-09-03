Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ağustos ayı enflasyon verileri belli oldu. Verilere göre ağustos ayında enflasyon yüzde 2.04 artarken, yıllık bazda yüzde 32.95 oldu. Rakamlarla birlikte eylül ayında uygulanabilecek iş yeri ve konut kira zam oranları da belli oldu

KİRA TAVAN ZAM ORANI

Konut ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 39.62 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi eylül ayında dolan konut ve işletme sahipleri kiralarına yüzde 39.62 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 43.23 olmuştu.

YIL BAŞINDAN İTİBAREN KİRA ARTIŞ ORANLARI

Ocak : 56,35

Şubat : 53,83

Mart : 51,2

Nisan : 48,73

Mayıs : 45,80

Haziran : 43,23

Ağustos : 41,13

Eylül : 39,62

EYLÜL AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2025

Örnek Konut Kirası: 40.000 TL

Kira Artış Oranı: Yüzde 39,62

Eylül 2025 Kira Artış Tutarı: 15.848 TL (40.000×0.3962)

Eylül 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 55.848 TL (40.000+15.848)