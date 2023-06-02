Kargı’da sezonun bereketli geçmesi için kurban kesilerek dua edildi.

Çorum Kargı Adayalı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Cahit Arpa, AA muhabirine, kurban kesiminin her yıl geleneksel olarak yapıldığını belirtti.

Kargı'nın tarımsal anlamda önemli bir bölge olduğunu anlatan Arpa, "Kargı Ovası için kurban kestik. Bu kurbanımızı da ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Amacımız çiftçimizin sezonu bereketli geçirmesi, doğal afet ve zarar olmamasıdır. Bunu gelenek haline getirerek her yıl ürünlerimizi ekmeden önce kurbanımızı kesiyoruz. Tüm çiftçilerimize bereketli ve bol hasatlı bir yıl dileriz." dedi.(AA)