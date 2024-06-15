Tarım ve Orman Bakanlığı, 88 milyon 368 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 88 milyon 368 bin liralık tarımsal destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarıldı.

Bakanlığın paylaşımında söz konusu destekleme ödemesinin detaylarına da yer verildi.

Bu kapsamda, hayvan hastalıkları tazminatı desteği için 68 milyon 299 bin lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 9 milyon 5 bin 132 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 3 milyon 743 bin 963 bin lira, mazot ve gübre desteği için 3 milyon 237 bin 825 lira, hayvan gen kaynakları desteği için 3 milyon 145 bin 80 lira, manda ve malak desteği için 937 bin lira olmak üzere toplam 88 milyon 368 bin lira ödeme gerçekleştirildi.