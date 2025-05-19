Nijerya'nın kuzeybatısındaki Kebbi eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 15 çiftçi hayatını kaybetti. Ulusal basında yer alan haberlere göre, eyalete bağlı Danko Wasagu bölgesinde tarlaya giden çiftçiler, Lakurawa silahlı grubunun saldırısına uğradı. Saldırıda 15 çiftçi yaşamını yitirdi, 3 çiftçi yaralandı. Kebbi Eyaleti Vali Yardımcısı Umar Tafida, saldırı bölgesini ziyaret etti ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya geldi.

EYALET HÜKÜMETİ: GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRACAK ADIMLARI ATACAĞIZ

Tafida, eyalet hükümetinin, çiftçilerin tarım arazilerine güvenli bir şekilde dönebilmelerini sağlamak için gerekli adımları atacağını söyledi. Nijerya, uzun zamandır çeşitli bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Lakurawa, ülke yönetimi tarafından ocak ayında terörist grup olarak tanımlanmıştı.