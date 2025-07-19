Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, Ulusal Süt Konseyi tarafından 18 lira 35 kuruş olarak açıklanan çiğ süt fiyatının üreticiyi zarar ettireceğini, damızlık inekleri kesime göndereceğini söyledi.

Açıklanan çiğ süt fiyatının maliyetin de altında kaldığını söyleyen Mehmet Tahtasız, TBMM Genel Kurulu’nda yerinden söz alarak yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“1 litre sütün maliyeti 19,5 lira. Bugün, Ulusal Süt Konseyi tarafından açıklanan 18 lira 35 kuruşluk fiyat maliyetin de altında kaldı. Süt üreticisinin beklentisi 22 TL'ydi. Açıklanan bu fiyat üreticinin zarar etmesine ve damızlık ineklerin kesime gitmesine neden olacaktır. Öküz altında buzağı arayan iktidar inekleri vatan haini, ineklerin memesinden akan sütü ise enflasyonun sebebi olarak görüyor olmalı ki onca isyana rağmen çiğ süt fiyatlarını maliyetinin de altında belirlemiştir. Süt fiyatları maliyetinin altında kaldığından üretici zarar eder, bu zararlar kaliteli yem kullanımının azalmasına, hayvan refahının ihmal edilmesine, küçük üreticinin sektörden çekilmesine, uzun vadede hayvancılığın zayıflamasına neden olur. Türkiye'yi müteahhitler için âdeta bir cennet yapan iktidar, yirmi üç yıl boyunca tarım ve hayvancılığı bitirmek için elinden geleni yapmaya devam etmektedir. Üretim ve üretici düşmanı bu düzeni değiştireceğiz. Açıklanan çiğ süt fiyatı zarar ettirir, damızlık inekleri kesime gönderir.”