Uzmanlar vatandaşları, bayram denildiğinde akla ilk gelen tatların başını çeken şekerleme, çikolata ve tatlı seçiminde merdiven altı ürünlere karşı uyararak, açıkta satılan, ambalajı yırtık, son kullanma tarihi bulunmayan, mat görünümlü, kötü kokulu ürünlerden uzak durulması tavsiyesinde bulundu.

Çorum’un çikolata markası Nazende ve Prenses çikolata sahibi Feridun Battar da Çorum halkını merdiven altı yerler konusunda uyararak; “Çikolatayı çikolatacıdan alın.” dedi

Kalitesiz çikolata ve şekerlerin zehir saçtığına dikkat çeken Battar; “Bayramın vazgeçilmezleri arasında yer alan, evin en güzel köşesinde, süslü ikramlıklar içerisinde misafirlere, bayram coşkusunu gönlünce yaşayan çocuklara sunulmayı bekleyen şeker ve çikolatalar doğru seçilmediğinde sağlığı olumsuz etkiliyor. 5 lira eksik vereceğiz diye halkımız sağlığından olmasın ve çikolatayı çikolatacılardan alsın.” şeklinde konuştu

ÇORUM’UN EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÇİKOLATACISI

Nazende ve Prenses Çikolata olarak 15 yıldır Çorum halkının en çok tercih ettiği çikolata markası olduklarını aktaran Feridun Battar, kaliteyi ucuza sattıklarını söyledi.

Bayrama özel çikolatalarla Çorum halkının hizmetinde olduklarını ifade eden Battar, dünyaca ünlü Belçika çikolatalarından Nazende markası ile spesiyal çikolata üretimi yaptıklarını, kaliteli, prestijli, tutkulu ve benzersiz lezzeti olan çikolatalar ile bu bayramda da Çorum halkının hizmetinde olduklarını söyledi.

HER BÜTÇEYE UYGUN ÇİKOLATA VE ŞEKER

Çikolatadan şekere, bonbondan drajeye, akideden lokuma kadar yüzlerce ürün çeşidini uygun fiyatlarla Çorum halkının beğenisine sunduklarını dile getiren Battar, her bütçeye uygun çikolata ve şekerlerinin mevcut olduğunu dile getirerek, misafirlerine en özel çikolata ve şekerlerini ikram etmek isteyen herkesi Gazi Caddesi Kulaksız Sokak numara 3/D’de hizmet veren Prenses Çikolata ve Bahçelievler Camii yanında faaliyet gösteren Nazende Çikolata Butik Kafe’ye beklediklerini sözlerine ekledi.